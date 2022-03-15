В Луганской области почти 100 тыс. человек без электричества и тепла, - председатель Луганской ОВА
В Луганской области полностью или частично обесточены 36 населенных пунктов, без газоснабжения – 30. Страдают почти 100 тысяч человек.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Еспресо.TV.
"Враг убивает Луганщину. В области инфраструктурный коллапс и гуманитарная катастрофа. 20 дней прихода "руzzкого мира" - это 36 обесточенных населенных пунктов, 22 из которых – полностью, 14 – частично. Почти 100 тысяч человек – без света и тепла. Ремонтировать уже нечего!" – написал Сергей Гайдай.
Также он добавил, что по состоянию на данный момент из-за повреждения котельной КП "Северодонецктеплокоммунэнерго" в Северодонецке отключено 180 многоквартирных домов. Почти уничтожены внутридомовые сети централизованного теплоснабжения АО "Северодонецкая ТЭЦ".
В Лисичанске из-за отсутствия электро- и водоснабжения прекращена работа 11 котельных КП "Лисичансктеплосеть".
Из-за разрушения электросетей без воды остаются 9000 абонентов в г. Попасная и 5600 – в с. Карбонит.
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