В Луганской области почти 100 тыс. человек без электричества и тепла, - председатель Луганской ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Еспресо.TV.

"Враг убивает Луганщину. В области инфраструктурный коллапс и гуманитарная катастрофа. 20 дней прихода "руzzкого мира" - это 36 обесточенных населенных пунктов, 22 из которых – полностью, 14 – частично. Почти 100 тысяч человек – без света и тепла. Ремонтировать уже нечего!" – написал Сергей Гайдай.

Также он добавил, что по состоянию на данный момент из-за повреждения котельной КП "Северодонецктеплокоммунэнерго" в Северодонецке отключено 180 многоквартирных домов. Почти уничтожены внутридомовые сети централизованного теплоснабжения АО "Северодонецкая ТЭЦ".

В Лисичанске из-за отсутствия электро- и водоснабжения прекращена работа 11 котельных КП "Лисичансктеплосеть".

Из-за разрушения электросетей без воды остаются 9000 абонентов в г. Попасная и 5600 – в с. Карбонит.

В Луганской области 15 марта не будет гуманитарного коридора из-за обстрелов оккупантов, - Гайдай

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