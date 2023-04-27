В Луганской области периодически взрываются казармы и склады БК врага, - Гайдай

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У оккупантов Луганщины есть огромные проблемы с логистикой. Раньше они делали склады, а сейчас с этим у них тоже проблемы. Потому что наша артиллерия и партизаны работают хорошо. У врага периодически взрываются казармы, склады с боекомплектом и скопление техники. Поэтому захватчики. применяют жесткие методы в отношении населения", - отметил Гайдай.

По словам экс-главы Луганской ОВА, оккупанты наказывают местное население и закрывают целые города.

"Сейчас невозможно уехать из Кременной. Только взятку нужно давать, чтобы уехать из населенного пункта. Они боятся, что местные будут передавать координаты позиций оккупационных российских войск", - добавил Гайдай.