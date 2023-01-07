В Луганской области партизаны уничтожили железнодорожный путь, по которому россияне подвозили военную технику

Об этом в telegram-канале сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск - с. Лантратовка", - написал Гайдай.

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По его словам, предварительно установлено, что указанный участок железной дороги используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов. В обратном направлении захватчики по этому пути вывозят украинское зерно на территорию РФ.

3 января стало известно, что во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом , который россияне свозили две недели.

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