В Луганской области партизаны уничтожили систему автоматизированного управления железной дорогой

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

Оборудование уничтожено на участке ж/д сообщения Ровеньки - Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.

"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. В этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой. Уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ)", - пишет Гайдай.