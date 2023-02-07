В Луганской области партизаны уничтожили систему автоматизированного управления железной дорогой
Украинские партизаны на Луганщине подожгли так называемый шкаф СЦБ - систему автоматизированного управления железной дорогой
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
Оборудование уничтожено на участке ж/д сообщения Ровеньки - Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.
"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. В этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой. Уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ)", - пишет Гайдай.
- Во вторник, 7 января, в одном из районов временно оккупированного Мариуполя прогремели пять взрывов, после чего в небо поднялось большое количество авиации.
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