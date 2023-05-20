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В Луганской области партизаны совершают диверсии на железной дороге

20 мая, 2023 суббота
12:47
Война с Россией

На временно оккупированных россиянами территориях Луганщины партизаны подрывают железнодорожные пути и распространяют агитационные материалы

Об этом рассказал начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире телемарафона.

"Партизанское движение есть, возможно, не такое активное, как бы нам хотелось. Но были случаи подрыва железнодорожных путей, есть случаи распространения агитационных материалов, троллинга оккупационных властей и российских военных надписями и флагами, и главное - это информирование ВСУ о передвижении и местоположении подразделений, военной техники, складов оккупационной армии", - сказал Власенко.

По словам чиновника, в Луганской области россияне проводят мобилизацию, а также - призывную кампанию, во время которой пытаются привлекать к сотрудничеству украинскую молодежь.

Кроме того, у людей в оккупации не хватает денег на продукты, есть проблемы с трудоустройством.

  • Россияне продолжают размещать личный состав в школах на временно оккупированных территориях Украины. Один из таких тайников нашли партизаны в Донецкой области.
Луганщина
оккупированные территории
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