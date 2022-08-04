Об этом информирует глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые мэр и его заместитель", - говорится в сообщении.

Известно, что оба коллаборациониста получили ранения.

Гайдай добавляет, что это, вероятно, сделали партизаны: "Беловодск – это Украина".

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