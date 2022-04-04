В Луганской области остро нуждаются во врачах-добровольцах для гражданских больниц, ситуация критическая, – волонтер Корчинская
Оксана Корчинская отметила, что многие врачи уехали, однако медицинские учреждения переполнены больными
Об этом она сообщила в эфире Espreso TV.
Волонтер отметила: "Обращаюсь от имени руководителей Лисичанской, Северодонецкой и Бахмутовской больниц в Донецкой области. К сожалению, очень много врачей уехало, однако больницы переполнены больными. Не хватает врачей-терапевтов, кардиологов, невропатологов, анестезиологов и уже не хватает хирургов".
Корчинская призвала желающих врачей обращаться к координатору Роману, с которым можно связаться по номеру +380 50 475 54 45.
"Речь идет о том, чтобы на время помочь этим больницам с приемом гражданского населения, в том числе для спасения детей", - добавила она.
- В Северодонецке оккупанты попали в одну и ту же многоэтажку, также обстреляли Рубежное и Лисичанск.
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