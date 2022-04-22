В Луганской области остается около 70 тыс. человек

Об этом Гайдай написал в своем Facebook.



По словам главы Луганской ОВА, жизнь в бомбоубежищах – это выживание, и жителям области лучше эвакуироваться.



"Пока мы имеем возможность завозить резинопомощь, надеемся, эта возможность не исчезнет. Ведь до сих пор в области остается около 70 тыс. человек. И этого я никак не могу понять. Сегодня мы вывезли пожилых людей, которые ждали эвакуации. Ждали - это спецусловия. Вы можете самостоятельно передвигаться, знаете, где автобусы и все равно не пользуетесь возможностью быть в безопасности. Свет, мобильная связь, газ и воду уже не вернуть во многие населенные пункты. это выживание. Холод, болезни, антисанитарные условия и надежда, что укрытие выдержит прилет. Вы даете козыри в руки россиян. Будет ли легче стране победить, когда враг будет шантажировать голодными, больными, ранеными жителями? Мы же можем победить быстрее!", - говорится в сообщении Сергея Гайдая.





21 апреля воины ООС отразили 10 атак врага в Донецком и Луганском направлениях, а также обезвредили десятки единиц другой военной техники противника.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия хочет устроить в области голодомор.

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