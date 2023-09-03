В Луганской области оккупационные военкоматы ускоряют постановку на учет призывников и военнообязанных
Оккупационным военным комиссариатам приказали ускорить постановку на учет призывников и военнообязанных жителей Луганщины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Созданные оккупантами на ТОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мер постановки на так называемый военный учет "призывников" и "военнообязанных" среди жителей оккупированного региона", - говорится в заявлении.
В Сопротивлении предполагают, что рашисты хотят увеличить и ускорить темпы мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.
"Во время организованных Кремлем псевдовыборов планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию. Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках", в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения", – уточняет ведомство.
В то же время, по данным ЦНС, результаты "выборов" определены заранее.
Украинцев на временно оккупированной Луганщине просят обходить российские так называемые участки для псевдовыборов, а также выезжать на период осеннего обострения.
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