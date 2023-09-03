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В Луганской области оккупационные военкоматы ускоряют постановку на учет призывников и военнообязанных

3 сентября, 2023 воскресенье
12:53
Война с Россией

Оккупационным военным комиссариатам приказали ускорить постановку на учет призывников и военнообязанных жителей Луганщины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Созданные оккупантами на ТОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мер постановки на так называемый военный учет "призывников" и "военнообязанных" среди жителей оккупированного региона", - говорится в заявлении.

В Сопротивлении предполагают, что рашисты хотят увеличить и ускорить темпы мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.

"Во время организованных Кремлем псевдовыборов планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию. Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках", в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения", – уточняет ведомство.

В то же время, по данным ЦНС, результаты "выборов" определены заранее.

Украинцев на временно оккупированной Луганщине просят обходить российские так называемые участки для псевдовыборов, а также выезжать на период осеннего обострения.

  • Ранее в этом месяце представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что РФ ежемесячно вовлекает в войну в Украине около 20 тысяч человек.
  • В августе ЦНС сообщал, что около 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки погибли на войне в Украине.
  • Институт изучения войны (ISW) сообщает , что российское военное командование продолжает расходовать элитные подразделения, в частности части ВДВ, направляя их для защиты уязвимых позиций на пути украинского контрнаступления.
Россия
російська армія
Луганщина
оккупированные территории
окупанти
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