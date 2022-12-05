Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию РФ.

Кроме того, участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно занятой территории Херсонской области.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил , что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перекидывают силовиков с целью проведения незаконного призыва жителей региона в армию захватчиков.

5 декабря стало известно, что в Херсонской области, в Скадовском районе, захватчики усилили административно-полицейский режим и ввели комендантский час.

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