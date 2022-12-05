В Луганской области оккупанты заселяются в частные дома, а в Херсонской области - вывозят продовольствие в РФ и грабят дома, - Генштаб
В городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах
Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб ВСУ.
"Подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что в поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию РФ.
Кроме того, участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно занятой территории Херсонской области.
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