В Луганской области оккупанты закрывают шахты и вывозят оборудование, - ОВА

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Атака россиян отражена в районе Серебрянского лесничества, в Довжанске оккупанты продолжают вырезать шахтное оборудование, для горняков, которых не мобилизовали, ищут варианты трудоустройства. В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска демонтируют и ежедневно вывозят оборудование. Предприятие готовят к консервации". – говорится в сообщении.



Согласно информации, оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными.

Оккупанты мобилизовали более половины шахтеров на временно оккупированных территориях Луганской области, поэтому на добыче угля стало некому работать.

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