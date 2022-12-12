В Луганской области оккупанты закрывают шахты и вывозят оборудование, - ОВА
В Луганской области российские оккупанты уже подготовили список шахт, которые собираются закрыть из-за якобы нерентабельности
Об этом сообщает Луганская ОВА.
"Атака россиян отражена в районе Серебрянского лесничества, в Довжанске оккупанты продолжают вырезать шахтное оборудование, для горняков, которых не мобилизовали, ищут варианты трудоустройства. В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска демонтируют и ежедневно вывозят оборудование. Предприятие готовят к консервации". – говорится в сообщении.
Согласно информации, оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными.
- Оккупанты мобилизовали более половины шахтеров на временно оккупированных территориях Луганской области, поэтому на добыче угля стало некому работать.
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