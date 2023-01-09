В Луганской области оккупанты забирают терминалы из магазинов и пытаются изъять из обращения гривни, - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области рашисты забирают из супермаркетов терминалы, чтобы украинцы не могли рассчитаться и пытаются изъять из обращения гривни
Об этом информирует Луганская областная военная администрация .
"Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением", - пишет пресс-служба.
Оккупанты требуют устанавливать ценники только в рублях. Это привело к переходу населения временно оккупированного региона на безналичную оплату.
Россияне начали изымать терминалы и угрожать штрафами.
"Но обращение гривни не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривню, в частности, на банковскую карту", - отмечают в ОВА.
Кроме того, рашисты распространяют дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медучреждений Луганщины, где лечатся раненые захватчики.
- Оккупационная администрация Херсонской области 10 декабря 2022 года начала менять украинские гривни на российские рубли.
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