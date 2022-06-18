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В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли "Азот" и по меньшей мере 27 домов

18 июня, 2022 суббота
08:57
война с Россией

В Луганской области 17 июня оккупанты обстреляли "Азот" и как минимум 27 домов

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

По его словам, в Северодонецке продолжаются боевые действия. Оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города.

"Они повторно, еще раз и еще раз, обстреливают территорию у всех мостов, которые и так уже не пригодны для передвижения. Открыли огонь по Синецкому и Павлограду возле Северодонецка. Очередные разрушения на "Азоте" - теперь на территории транспортного цеха. Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горском, еще 14 - во Врубовке", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Под российским огнем из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня оказались Метелкино, Устиновка, Николаевка, Белогоровка, Вороново, Золотое и Троицкое.

"Нанесены авиаудары в районах Сиротино и Боровского. Вблизи Сиротино и Метелкино наши воины успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и у Горского", - добавил глава ОВА.

При поддержке артиллерии захватчики совершили штурм возле Нырково. Украинские военные огнем вынудили их отказаться от этих действий.

"Вчера пять человек, которые были ранены за последние дни, госпитализированы в больницы Днепропетровщины. Среди них четыре лисичанина и один северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске", - заметил Сергей Гайдай.

  • 17 июня Сергей Гайдай рассказал, что в Луганскую область ежедневно прибывают по 30 КамАЗов с оккупантами.

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Сергей Гайдай
Военные новости
Северодонецьк
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