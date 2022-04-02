В Луганской области оккупанты за неделю потеряли около 800 военных, а в больницу Алчевска из Попасной поступило примерно 30 раненых кадыровцев, - Генштаб ВСУ
Россияне активно привлекают военных из Приднестровья для провокаций против Украины, похищают людей, обстреливают жилые дома, но несут существенные потери и оставляют погибших оккупантов на поле боя
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
Оккупанты отводят войска на отдельных направлениях, вероятно, с целью усиления группировок для дальнейшего наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. Они активизировали работу с "добровольцами".
Минобороны РФ 1 апреля приняло решение о проведении военного собрания с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года.
Кроме того, россияне активно привлекают военных из Приднестровья для провокаций и демонстраций на границе с Украиной. Войска РФ и подразделения непризнанной приднестровско-молдавской республики передислоцируются для подготовки к демонстрации готовности к наступлению и возможно боевых действий против Украины.
На временно занятых территориях оккупанты продолжают совершать противоправные действия, нарушают нормы международного гуманитарного права, похищают местных жителей, обстреливают жилые кварталы населенных пунктов, минуют объекты гражданской инфраструктуры, грабят и мародерят.
"Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, прошлая неделя, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек", - отметили в Генштабе ВСУ.
На Донецком и Луганском направлениях в сутки 1 апреля ВСУ отбили девять российских атак и уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем оккупантов.
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