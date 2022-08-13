В Луганской области оккупанты выпрашивают у местных данные мужчин призывного возраста в обмен на еду и дежурят у подъездов
В Луганской области россияне выманивают у пожилых людей данные мужчин призывного возраста в обмен на еду и дежурят у закрытых подъездов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. , или попытается вернуться домой", - подчеркнул он.
Сергей Гайдай отметил, что большинство из тех, кто принудительно "мобилизует" жителей Луганщины, передвигается по городам только в балаклавах, чтобы их не узнали соседи и знакомые, разыскивающие эти пособники россиян.
- 5 августа глава ОВА сообщил, что на оккупированной территории Луганщины россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.
- 7 августа в разведке заявили, что на территории ОРДЛО началась новая волна "мобилизации" . Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел "отсрочку".
- 9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.
- 11 августа он рассказал, что на временно оккупированных территориях "мобилизуют" даже работников предприятий критической инфраструктуры.
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