В Луганской области оккупанты выгоняют гражданских из больниц. Освобождают места для раненых россиян
Больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже подорвавшиеся на российских минах должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет, и оккупанты не имеют места, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места, выписывая гражданских больных", - рассказали в Центре о ситуации в Луганской области.
В Центре призвали гражданское население при возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.
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