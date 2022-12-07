В Луганской области оккупанты выгоняют гражданских из больниц. Освобождают места для раненых россиян

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже подорвавшиеся на российских минах должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет, и оккупанты не имеют места, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места, выписывая гражданских больных", - рассказали в Центре о ситуации в Луганской области.

В Центре призвали гражданское население при возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил , что из РФ на оккупированную Херсонщину перекидывают силовиков для проведения незаконной мобилизации местных жителей.

Генштаб ВСУ сообщил , что оккупанты в Херсонской области вывозят продовольствие в РФ и грабят дома.

6 декабря стало известно, что российские военные заминировали оккупированную ими Новую Каховку и левый берег Днепра в Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb