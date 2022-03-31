В Луганской области оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск и Северодонецк, есть погибшие, - глава ОГА Гайдай
В результате обстрелов российскими войсками Лисичанска и Северодонецка пылают многоэтажки в жилых массивах, есть погибшие
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.
По его словам, утром 31 марта под завалами разрушенного российскими обстрелами дома спасатели обнаружили тело погибшего.
Также сообщается, что днем под обстрел попали микрорайоны Северодонецка. В частности, загорелись три многоэтажки, в некоторых из них находились люди. Двоих из них удалось своевременно спасти. Еще один человек погиб.
Кроме того, Гайдай сообщает, что вечером оккупанты в очередной раз открыли огонь по центральной части Лисичанска. Было повреждено здание коммунальной службы.
- Напомним, что 30 и 31 марта оккупанты обстреляли жилые дома, школы и нефтяное хранилище в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.
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