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В Луганской области оккупанты усложнили гражданское передвижение между населенными пунктами, - Генштаб

24 мартa, 2023 пятница
18:51
война с Россией

Захватчики на временно оккупированной территории Луганщины ограничивают передвижение местных жителей, а ВСУ на протяжении суток отразили более 38 вражеских атак

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Отмечается, что на территории временно оккупированной Луганщины российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, поэтому передвигаться по городам и селам все сложнее. В частности в село Плугатар попасть есть возможность только по специальным пропускам.

Российская армия нанесла 40 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершила более 20 обстрелов из РСЗО

"В течение суток противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора", - подчеркнули в Генштабе.

ВСУ отбили более 38 российских атак, а также сбили БПЛА "Шахед-136" и "Ланцет"

Военные проинформировали, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них наши защитники отразили более 38 вражеских атак.

Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Воины сбили беспилотные летательные аппараты противника "Шахед-136" и "Ланцет".

Тогда же ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Ситуация по направлениям:

Отмечается, что на Волынском , Полесском , Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.

А в Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений ВС Российской Федерации. Россияне также продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье на Сумщине, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка. Совершили артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Зализное, Пивничное и Торецк.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях враг вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Успеха не имел. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливает населенные пункты Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Белозерка и город Херсон

  • Напомним, министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило , что Россия частично восстановила контроль над подступами к городу Кременная.
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