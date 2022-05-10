В Луганской области оккупанты уничтожили магистральный газопровод: Северодонецк без газа
В Луганской области российские оккупанты разбомбили магистральный газопровод. Жители Северодонецка остались без газа
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Как стало известно, днем 10 мая российские войска в очередной раз совершили артобстрел и обстрел системами залпового огня города Северодонецк.
В результате бомбардировки был поврежден и разгерметизирован магистральный газопровод. Для предотвращения более серьезной аварии газораспределительные станции были перекрыты.
Пока газа в Северодонецке нет.
По словам Гайдая, газоснабжение было последней доступной северодончанам коммуникацией до того, как ее окончательно уничтожили обстрелами войска РФ.
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