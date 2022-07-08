Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Чтобы выйти на админграницу Луганщины россияне артиллерией уничтожают окрестные села. То есть их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, которые гибнут в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золоту. "Применяют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", - подчеркнул он.

Похожа ситуация в городах и селах Донетчины, расположенных вблизи границы с Луганщиной. Однако ВСУ держат оборону.

"Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлях". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже те бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", - отметил .

7 июля Роман Власенко, глава Северодонецкого РВА, отметил, что главной точкой боев на Луганщине остается Белогоровка , а основной задачей украинских военных является не дать врагу закрепиться и улучшить положение для дальнейшей агрессии на Северск и Бахмут.

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