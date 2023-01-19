Об этом сообщили в Луганской ОВО.

В администрации сообщили: в Новопскове, Луганской области, захватчики угрожают родителям, если ребенок не посещает школу с российской программой обучения.

"Если коллаборанты узнают, что парень или девушка не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой сразу приезжают представители оккупантов и угрожают лишением родительских прав", - отметили в ОВА.

Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях российские захватчики арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы.

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