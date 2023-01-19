В Луганской области оккупанты угрожают родителям, если дети не посещают школы с учебной программой РФ, - ОВА
В Новопскове, Луганская область, захватчики угрожают лишением родительских прав, если ребенок не посещает учебное заведение с российской программой
Об этом сообщили в Луганской ОВО.
В администрации сообщили: в Новопскове, Луганской области, захватчики угрожают родителям, если ребенок не посещает школу с российской программой обучения.
"Если коллаборанты узнают, что парень или девушка не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой сразу приезжают представители оккупантов и угрожают лишением родительских прав", - отметили в ОВА.
- Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях российские захватчики арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы.
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