В Луганской области оккупанты стягивают технику и через три-четыре дня будут наступать, - Сергей Гайдай
В Луганской области российское командование не оставляет попыток полностью захватить область, после стягивания достаточного количества техники и военных, через несколько дней ожидается наступление
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Попасную утром бьют из "градов" и авиации. Эвакуация проходит под грохот вражеских орудий. 60% Рубежного контролируют россияне, экс-мэр-изменник помогал взять город, сдавал всю информацию. Прорваться вглубь города орки не могут, ежедневные атаки остаются без успеха и с многочисленными потерями врага. Также продолжается стягивание техники и убийц, за 3-4 дня орки будут наступать.
Также губернатор добавил, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.
"Официально за более 40 дней войны эвакуировано ориентировочно 30 тысяч, сосчитать количество выездов людей собственным транспортом - пока невозможно", - написал Гайдай.
- В Луганской области эвакуировали более 300 жителей Горного и Кременной, несмотря на несоблюдение россиянами режима "тишины"
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