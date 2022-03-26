В Луганской области оккупанты стремятся устроить голодомор и обстреливают продовольственные склады, - Гайдай
25 марта в Северодонецке россияне обстреляли продовольственные склады, их уничтожают и в других городах Луганской области
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Хотят устроить голодомор. Оккупанты снова обстреляли продовольственные склады в Луганской области. Орки хотят, чтобы мирные жители страдали еще и от голода", - подчеркнул он.
По словам Сергея Гайдая, на прошлой неделе россияне уже уничтожили несколько продовольственных баз, а вечером 25 марта целенаправленно обстреляли склады в Северодонецке. Они также системно разрушают предсклады и в других городах Луганской области.
В то же время ежедневно в Луганскую область завозят по несколько фур гумпомощи для жителей общин: продуктов, лекарств, средств гигиены.
"Голода не будет, как бы орки этого не хотели!" – заверил Сергей Гайдай.
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