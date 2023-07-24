Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Сократить перемещение населения к минимуму - такую задачу поставили перед собой оккупационные власти прифронтовых городов, ища тех, кто помогает ВСУ", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что оккупанты усилили пропускной режим не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке.

По его словам, теперь в населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, отыскивая вероятный подлог.

Кроме того, в Троицком захватчики постоянно проводят обыски, держа крестьян в напряжении. В общине значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборанты и военные РФ считают подходящим для проживания.