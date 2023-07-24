В Луганской области оккупанты стремятся сократить перемещение населения до минимума: ищут тех, кто помогает ВСУ, - ОВА
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне ужесточают пропускные пункты. Для того чтобы найти "помощников" Вооруженных Сил Украины, оккупанты стремятся сократить перемещение населения до минимума
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Сократить перемещение населения к минимуму - такую задачу поставили перед собой оккупационные власти прифронтовых городов, ища тех, кто помогает ВСУ", - говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что оккупанты усилили пропускной режим не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке.
По его словам, теперь в населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, отыскивая вероятный подлог.
Кроме того, в Троицком захватчики постоянно проводят обыски, держа крестьян в напряжении. В общине значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборанты и военные РФ считают подходящим для проживания.
- 23 июля глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил , что во временно оккупированных небольших населенных пунктах Луганской области жители более года живут без электроэнергии. Россияне там не собираются чинить поврежденные коммуникации.
- В тот же день в минобороны Великобритании отмечалось, что подразделения российских войск в Украине, вероятно, пытаются создать буферную зону вокруг Луганской области. Для этого они прилагают усилия, чтобы продвинуться назад к реке Оскол.
- Также экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что на временно оккупированной территории Луганской области осталось очень мало местных людей. Оккупанты массово заселяют туда представителей малых народов России.
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