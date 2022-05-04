В Луганской области оккупанты создают "колхозы" и забирают технику у фермеров, - Денисова
Враг заставляет местных фермеров в Луганской области передать в собственность российской армии сельскохозяйственную технику
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в случае неповиновения оккупанты могут открыть огонь.
"Из-за отказа фермера выполнить указанное выше требование, рашисты расстреляли его дом", - рассказывает Денисова.
Кроме того, в Мелитопольском районе Запорожской области россияне скупают зерно по цене вдвое ниже. Фермерам, отказывающимся сотрудничать, угрожают физической расправой и конфискацией зерна вместе с сельскохозяйственной техникой.
В целом из временно оккупированных регионов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей российские военные вывезли около 400 тонн зерновых культур, что составляет треть всех запасов регионов.
- Напомним, кадыровцы захватили предприятие "Агросодружество", обрабатывающее около 20 тыс. га в Геническом районе.
- В Сватовском районе Луганской области оккупационная администрация "ЛНР" заставляет фермеров приступить к посевной.
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