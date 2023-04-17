В Луганской области оккупанты составляют списки владельцев российских паспортов, чтобы передать данные в "военкоматы"
Так называемые районные администрации захватчиков на временно оккупированных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военнокоматы"
Об этом сообщили в telegram-канале Луганской ОВА.
Соответствующий приказ разослало министерство обороны РФ, его необходимо выполнить до 18 апреля.
"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военные комитеты", - говорится в сообщении.
Добавляется, что трудно найти период, когда в Лисичанск можно заехать без проверки.
"В город по-прежнему пропускают только при наличии регистрации или документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость. При тщательной проверке - если имеются родственники в этом населенном пункте", - добавляется в посте.
- Ранее стало известно, что россияне на временно оккупированных южных территориях Украины запустили так называемые мобильные группы по паспортизации, которые агитируют население брать паспорта РФ.
- 14 апреля сообщалось, что украинцам, не получившим российский паспорт, фактически запретили передвигаться по оккупированным территориям.
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