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В Луганской области оккупанты составляют списки владельцев российских паспортов, чтобы передать данные в "военкоматы"

17 апреля, 2023 понедельник
09:21
Война с Россией

Так называемые районные администрации захватчиков на временно оккупированных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военнокоматы"

Об этом сообщили в telegram-канале Луганской ОВА.

Соответствующий приказ разослало министерство обороны РФ, его необходимо выполнить до 18 апреля.

"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военные комитеты", - говорится в сообщении.

Добавляется, что трудно найти период, когда в Лисичанск можно заехать без проверки.

"В город по-прежнему пропускают только при наличии регистрации или документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость. При тщательной проверке - если имеются родственники в этом населенном пункте", - добавляется в посте.

  • Ранее стало известно, что россияне на временно оккупированных южных территориях Украины запустили так называемые мобильные группы по паспортизации, которые агитируют население брать паспорта РФ.
  • 14 апреля сообщалось, что украинцам, не получившим российский паспорт, фактически запретили передвигаться по оккупированным территориям.
Общество
Луганщина
оккупированные территории
Военные новости
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