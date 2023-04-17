Об этом сообщили в telegram-канале Луганской ОВА.

Соответствующий приказ разослало министерство обороны РФ, его необходимо выполнить до 18 апреля.

"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военные комитеты", - говорится в сообщении.

Добавляется, что трудно найти период, когда в Лисичанск можно заехать без проверки.

"В город по-прежнему пропускают только при наличии регистрации или документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость. При тщательной проверке - если имеются родственники в этом населенном пункте", - добавляется в посте.