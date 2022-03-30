В Луганской области оккупанты снарядом повредили газопровод высокого давления, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Во второй половине дня 29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарска", - отметил он.



Без газа остались 35 тыс. абонентов Лисичанска, Привиля, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки, Шипиловки. Газовики Лисичанского МРУЭГХ будут восстанавливать газоснабжение утром 30 марта.

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