В Луганской области оккупанты снарядом повредили газопровод высокого давления, - Гайдай
В Лисичанске в Луганской области российские обстрелы повредили газопровод, специалисты будут пытаться возобновить газоснабжение 30 марта
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Во второй половине дня 29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарска", - отметил он.
Без газа остались 35 тыс. абонентов Лисичанска, Привиля, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки, Шипиловки. Газовики Лисичанского МРУЭГХ будут восстанавливать газоснабжение утром 30 марта.
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