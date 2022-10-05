В Луганской области оккупанты сделали из школы военный госпиталь. Все из-за большого количества раненых
В Луганской области российские оккупанты из-за множества раненых превратили школу в военный госпиталь
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На временно оккупированной территории Луганской области, из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений, противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих", - рассказали в Генштабе.
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