В Луганской области оккупанты сделали из школы военный госпиталь. Все из-за большого количества раненых

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На временно оккупированной территории Луганской области, из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений, противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих", - рассказали в Генштабе.

5 октября российский агрессор продолжает наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С начала суток, 5 октября, российский агрессор нанес 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины.

В результате украинского контрнаступления в Херсонской области российский агрессор вынужден эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр.

Во временно оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская АЭС , работников станции заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом.

В Ставропольском крае России более 650 заключенных исправительных колоний согласились ехать на войну с Украиной.

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