В Луганской области оккупанты роют окопы от вида водопроводных работ
В одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы, готовясь обороняться
Об этом сообщает Луганская ОВА.
"Мы располагаем информацией, что в одном из крупных населенных пунктов кафиры говорят: "Мы проводим работы по подводу воды", а на самом деле роют полноценные окопы и обустраивают блиндажи. И это удаленный от линии фронта населенный пункт. При этом не чураются ничего - перерыли парк , в котором находится захоронение граждан, уничтоженных во время Второй Мировой войны", – сказал начальник ОВА Артем Лысогор.
Он отметил, что эти работы проводятся в областном центре и подтвердил, что на временно оккупированных территориях местное население выгоняют на уличное дежурство для засекания дронов ВСУ.
"Мы прекрасно понимаем, что наши Вооруженные Силы действуют, и единственное, на что хватило ума и фантазии у захватчика – это взять бюджетников из оккупированных Ровеньок, Довжанска и, вероятно, из других городов и заставить их обнаруживать беспилотники по звуку и сообщать о них военных", - сказал чиновник.
- Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за того, что гражданским отказывают в лекарствах.
- Глава Луганской ОВА 2019-2023 гг. Сергей Гайдай отметил , что кафиры имеют огромные проблемы с логистикой в Луганской области.
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