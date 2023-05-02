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В Луганской области оккупанты роют окопы от вида водопроводных работ

2 мая, 2023 вторник
12:55
Война с Россией

В одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы, готовясь обороняться

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Мы располагаем информацией, что в одном из крупных населенных пунктов кафиры говорят: "Мы проводим работы по подводу воды", а на самом деле роют полноценные окопы и обустраивают блиндажи. И это удаленный от линии фронта населенный пункт. При этом не чураются ничего - перерыли парк , в котором находится захоронение граждан, уничтоженных во время Второй Мировой войны", – сказал начальник ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что эти работы проводятся в областном центре и подтвердил, что на временно оккупированных территориях местное население выгоняют на уличное дежурство для засекания дронов ВСУ.

"Мы прекрасно понимаем, что наши Вооруженные Силы действуют, и единственное, на что хватило ума и фантазии у захватчика – это взять бюджетников из оккупированных Ровеньок, Довжанска и, вероятно, из других городов и заставить их обнаруживать беспилотники по звуку и сообщать о них военных", - сказал чиновник.

  • Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за того, что гражданским отказывают в лекарствах.
  • Глава Луганской ОВА 2019-2023 гг. Сергей Гайдай отметил , что кафиры имеют огромные проблемы с логистикой в Луганской области.
Украина
Луганщина
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