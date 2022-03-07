В Луганской области оккупанты РФ из "Градов" обстреляли врачей, приехавших на вызов
Накануне, 6 марта, российские оккупанты из "Градов" обстреляли врачей в жилом комплексе "Камелот" Северодонецка. У медиков минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram, передает Еспресо.TV.По информации Геращенко, на момент нападения оккупантов врачи как раз находились на выезде для оказания медицинской помощи жителям района. Советник главы МВД отметил, что в этом районе никогда не было военных объектов и военнослужащих.
"Врачи находились в специализированном медицинском транспорте и получили минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести", - добавил Геращенко.
- Напомним, в Чернигове российский снаряд попал в школу №19 и вызвал пожар, в результате которого травмировался человек.
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