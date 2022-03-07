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Главная война с Россией В Луганской области оккупанты РФ из "Градов" обстреляли врачей, приехавших на вызов

В Луганской области оккупанты РФ из "Градов" обстреляли врачей, приехавших на вызов

7 мартa, 2022 понедельник
16:00
война с Россией

Накануне, 6 марта, российские оккупанты из "Градов" обстреляли врачей в жилом комплексе "Камелот" Северодонецка. У медиков минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram, передает Еспресо.TV.

По информации Геращенко, на момент нападения оккупантов врачи как раз находились на выезде для оказания медицинской помощи жителям района. Советник главы МВД отметил, что в этом районе никогда не было военных объектов и военнослужащих.

"Врачи находились в специализированном медицинском транспорте и получили минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести", - добавил Геращенко.

  • Напомним, в Чернигове российский снаряд попал в школу №19 и вызвал пожар, в результате которого травмировался человек.

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