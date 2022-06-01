В Луганской области оккупанты разрушили по меньшей мере 26 домов за сутки, били по заводу "Пролетарий" и объединению "Азот"
В Луганской области 31 мая оккупанты обстреляли школу, 26 домов, заводы "Азот" и "Пролетарий", что привело к выбросу ядовитых веществ
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Оккупанты ведут штурм, закрепляются в центре Северодонецка, разрушая объекты промышленности и инфраструктуры.
"В 18:55 они с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг произвел артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске - зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", - подчеркнул Сергей Гайдай.
В Горном россияне разрушили по меньшей мере шесть домов и школу искусств, во Врубовке еще шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.
"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города. Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию" , – заметил Сергей Гайдай.
В течение 31 мая ВСУ отразили девять вражеских атак, уничтожили два танка, 13 систем артиллерии, восемь боевых бронированных машин и шесть российских автомобилей.
- 31 мая в Луганской области оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе.
- 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что отдельные подразделения оккупантов преуспели и закрепляются в центре Северодонецка.
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