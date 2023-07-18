Об этом 18 июля сообщает Генштаб ВСУ.

"В городе Лисичанск Луганской области противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат"", - говорится в сообщении.

Также оккупанты для размещения своих войск переоборудовали территории баз отдыха в населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф в Донецкой области. Речь идет о базах отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой". Их переделали под военные базы с фортификационными сооружениями.

ВСУ за сутки уничтожили 2 беспилотника и нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника

Авиация сил обороны за сутки 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три раза по зенитно-ракетным комплексам противника. Также ВСУ уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Россияне в течение суток выпустили по Украине 6 "калибров" и 35 "шахедов"

"По уточненной информации, в течение суток, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", - говорится в сообщении.

Так, украинские защитники уничтожили шесть "калибров" и 31 беспилотник.

Также противник совершил 70 авиаударов и 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые среди гражданских, есть разрушения промышленных объектов, жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Ситуация по направлениям

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области.

Также враг пытался наступать, но безуспешно.

наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области. Также враг пытался наступать, но безуспешно. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестово, Раздолевка Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестово, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр, Марково Донецкой области.

По информации Анны Маляр, украинские защитники смогли продвинуться вперед.

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр, Марково Донецкой области. По информации Анны Маляр, украинские защитники смогли продвинуться вперед. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка. На Шахтерском направлении в районах Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

в районах Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время он нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Зализничное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Садовое, Берегово, Разлив Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает. Так, враг в течение суток атаковал 20 раз позиции ВСУ и совершил 678 обстрелов. Артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1681 огневую задачу. За сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот, были уничтожены 41 единица техники и четыре склада боеприпасов противника.

18 июля стало известно, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области – ВСУ контролируют часть этого населенного пункта.