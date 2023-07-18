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В Луганской области оккупанты разместились в поликлинике, в Донецкой - построили блиндажи на базах отдыха

18 июля, 2023 вторник
20:21
Война с Россией

На временно оккупированной территории Луганской области россияне разместили подразделение "Ахмат" на территории бывшей городской поликлиники, а на временно оккупированной Донетчине для размещения своих войск переоборудовали территории баз отдыха

Об этом 18 июля сообщает Генштаб ВСУ.

"В городе Лисичанск Луганской области противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат"", - говорится в сообщении.

Также оккупанты для размещения своих войск переоборудовали территории баз отдыха в населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф в Донецкой области. Речь идет о базах отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой". Их переделали под военные базы с фортификационными сооружениями.

ВСУ за сутки уничтожили 2 беспилотника и нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника

Авиация сил обороны за сутки 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три раза по зенитно-ракетным комплексам противника. Также ВСУ уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Россияне в течение суток выпустили по Украине 6 "калибров" и 35 "шахедов"

"По уточненной информации, в течение суток, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", - говорится в сообщении.

Так, украинские защитники уничтожили шесть "калибров" и 31 беспилотник.

Также противник совершил 70 авиаударов и 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые среди гражданских, есть разрушения промышленных объектов, жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Ситуация по направлениям

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
    Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области.
    Также враг пытался наступать, но безуспешно.
  • На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестово, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр, Марково Донецкой области.
    По информации Анны Маляр, украинские защитники смогли продвинуться вперед.
  • На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка.
  • На Шахтерском направлении в районах Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время он нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Зализничное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Садовое, Берегово, Разлив Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.
    На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает. Так, враг в течение суток атаковал 20 раз позиции ВСУ и совершил 678 обстрелов. Артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1681 огневую задачу. За сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот, были уничтожены 41 единица техники и четыре склада боеприпасов противника.

18 июля стало известно, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области – ВСУ контролируют часть этого населенного пункта.

Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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