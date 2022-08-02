В Луганской области оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ, - разведка

Об этом иноформирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", - говорится в сообщении.

Большинство раненых российских оккупантов отправили в Ростов-на-Дону в госпиталь на автомобилях мирного населения.

Рашисты после уничтожения следов удара наших защитников начали распространять дезинформацию, что вроде бы оккупантов на месте не было и никто из них не пострадал.