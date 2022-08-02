В Луганской области оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ, - разведка
В Хрустальном Луганской области армия РФ пытается замаскировать потери после ракетного удара Вооруженных сил Украины
Об этом иноформирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", - говорится в сообщении.
Большинство раненых российских оккупантов отправили в Ростов-на-Дону в госпиталь на автомобилях мирного населения.
Рашисты после уничтожения следов удара наших защитников начали распространять дезинформацию, что вроде бы оккупантов на месте не было и никто из них не пострадал.
- На юге Украины оперативная группировка войск "Каховка" уничтожила российские БМП-2 и БМД-3, а также склад с боеприпасами.
- Морпехи 35-й отдельной бригады обнаружили российский танк Т-72 и уничтожили бронированную машину из ракетного комплекса "Стугна-П".
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 5 тыс. единиц бронетехники и транспортных средств армии РФ.
- По состоянию на 1 августа, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла более 41 тыс. военных, 1768 танков, 932 системы артиллерии, 223 самолета и 190 вертолетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.19
Покупка 39.19Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное