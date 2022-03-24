В Луганской области оккупанты применили фосфорные бомбы и обстрелами убили четырех человек, еще шестеро пострадали, - Гайдай
В Луганской области россияне сбрасывали фосфорные бомбы, убили четырех человек и ранили шестерых и обстреляли около 31 объекта
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
За сутки с 23 на 24 марта россияне сосредоточили основные усилия на захвате Рубежного, Северодонецка. В районе Попасной при поддержке артиллерии они пытались продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях, но не имели успеха и понесли потери. Города контролируют украинские власти.
Российская авиация продолжает активно действовать в Луганской области. Так, 23 марта в 7:45 кафиры нанесли удар по северной окраине Рубежного, а 24 марта сбросили на город фосфорную бомбу.
Обстрелами Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, села Воеводовка военные РФ повредили около 31 объекта, в том числе 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктур. В Рубежном во время российских обстрелов погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще шесть мирных жителей пострадали.
Попадание в здание вызвало 16 пожаров. Также 14 населенных пунктов обесточены частично, 21 – полностью. Света не имеют 101526 потребителей. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах: в 22 полностью и в 5 – частично. В общей сложности газа нет около 32 550 абонентов.
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