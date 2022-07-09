Об этом рассказал в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

В окрестностях Луганской области все еще продолжается битва. Украинские войска уничтожают вражеские танки и склады.

"Часть Луганской области держится. Пока там воюют наши защитники и уничтожают, как технику, так и российских захватчиков, можно сказать, что Луганщина держится. Даже вчера многие танки уничтожили наши защитники. Учитывая, что сейчас очень много техники работает с хорошим оружием, то много уничтожается в тылу врага складов и казарм с личным составом", - сказал Гайдай.

Рашисты на недавно оккупированных территориях "мобилизуют" мужчин под прикрытием "высокооплачиваемой работы".

"Доходит до того, что они ( кафиры, - Ред. ) сейчас дают объявление, что нужны мужчины на работу с "большой зарплатой". Когда люди приходят и устраиваются на работу, то их на следующий же день забирают в армию, сразу бросают на фронт", - добавил глава области.

В Мариуполе оккупанты расклеивают объявления о трудоустройстве в охранную фирму, а на самом деле призывают мужчин на фронт.

5 июля британская разведка спрогнозировала , как повлияет на битву за Донбасс захват РФ Лисичанска.

5 июля в ISW предположили, что войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Северск , однако истощенные после боев за Лисичанск оккупанты вряд ли смогут добиться успеха.

Военнослужащий ВСУ Орест Каракевич считает , что в ситуации, которая сложилась на этом участке фронта, отойти от Лисичанска было единственным правильным решением.

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