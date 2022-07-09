В Луганской области оккупанты приглашают мужчин на "высокооплачиваемую работу", а на самом деле забирают воевать против Украины, - Гайдай
В Луганской области рашисты приглашают мужчин на работу, обещают большую зарплату, а вместо этого забирают воевать против Украины
Об этом рассказал в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
В окрестностях Луганской области все еще продолжается битва. Украинские войска уничтожают вражеские танки и склады.
"Часть Луганской области держится. Пока там воюют наши защитники и уничтожают, как технику, так и российских захватчиков, можно сказать, что Луганщина держится. Даже вчера многие танки уничтожили наши защитники. Учитывая, что сейчас очень много техники работает с хорошим оружием, то много уничтожается в тылу врага складов и казарм с личным составом", - сказал Гайдай.
Рашисты на недавно оккупированных территориях "мобилизуют" мужчин под прикрытием "высокооплачиваемой работы".
"Доходит до того, что они ( кафиры, - Ред. ) сейчас дают объявление, что нужны мужчины на работу с "большой зарплатой". Когда люди приходят и устраиваются на работу, то их на следующий же день забирают в армию, сразу бросают на фронт", - добавил глава области.
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