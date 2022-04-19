В Луганской области оккупанты повредили высоковольтные линии, обесточено 215 населенных пунктов, - Гайдай
В Луганской области российские оккупанты обстрелами повредили высоковольтные линии, в результате чего было полностью обесточено 215 населенных пунктов
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительной информации, россияне повредили обстрелами высоковольтную линию в Луганской области. В результате были обесточены 215 населенных пунктов области.
"Ситуация критическая. Свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - пишет Гайдай.
Стало известно, что в общей сложности более 60% от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей Украине приходится именно на Донецкую и Луганскую области.
По словам Гайдая, основная причина остановки ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за вражеских обстрелов. Кроме того, спасатели и ремонтные службы не имеют доступа к поврежденным объектам из-за активных боевых действий.
- Напомним, что 16 апреля из-за российских обстрелов Северодонецк остался без газа и воды
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