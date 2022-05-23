Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты при попытке отрезать область от трассы Лисичанск – Бахмут повредили магистральный газопровод, диаметр которого составляет 1 200 мм.

В результате давление в трубе упало с 15 до 5 атм, что может означать прекращение газоснабжения соседней Донецкой области.

Гайдай сообщает, что провести ремонтные работы пока крайне сложно из-за разворачивающихся в этом районе активных боевых действий.

Также, по словам ОГА, 36 тыс. абонентов из трех населенных пунктов Луганской области обладают некоторым запасом голубого топлива за счет остаточного давления в трубах.

Напомним, в Луганской области 22 мая россияне повредили более 70 домов, убили человека и ранили еще один. Умер ребенок, раненый раньше.

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