В Луганской области оккупанты повредили газопровод, Донетчина может остаться без газа, - Гайдай
Оккупанты повредили магистральный газопровод, который снабжал газом Донецкую область. Провести ремонтные работы практически невозможно
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты при попытке отрезать область от трассы Лисичанск – Бахмут повредили магистральный газопровод, диаметр которого составляет 1 200 мм.
В результате давление в трубе упало с 15 до 5 атм, что может означать прекращение газоснабжения соседней Донецкой области.
Гайдай сообщает, что провести ремонтные работы пока крайне сложно из-за разворачивающихся в этом районе активных боевых действий.
Также, по словам ОГА, 36 тыс. абонентов из трех населенных пунктов Луганской области обладают некоторым запасом голубого топлива за счет остаточного давления в трубах.
- Напомним, в Луганской области 22 мая россияне повредили более 70 домов, убили человека и ранили еще один. Умер ребенок, раненый раньше.
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