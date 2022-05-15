В Луганской области оккупанты попали в производственный цех "Азот" и по меньшей мере в 30 жилых домов, ранены четыре человека
14 мая большая часть атак армии РФ пришлась именно на Северодонецк. Окупать попали в "Азот", техникум и многоэтажки. Также ранены четыре мирных
Об этом информирует глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .
"11 артиллерийских атак по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки. В течение суток ранены четыре жителя области.
Процентов 40 всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк", – пишет Сергей Гайдай.
Кроме этого, значительные обстрелы были в Горной и Попаснянской общинах. Повреждено 11 многоэтажек в разных районах города, в некоторых квартирах возникли пожары.
Оккупанты попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". 14 мая утром по прилету пламени охватил один из производственных цехов.
Ранена женщина в Новодружеске и три жителя Врубовки. В результате авиаударов разрушены два дома в том же Новодружеске, три – в Лисичанске, еще два – в Рубежном.
"Попаснянская и Горная общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевасе, четырех – в Тошковке, пяти – в Золотом, два – в Троицком.
В Комышевасе также попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке", – добавляет глава Луганской ОВА.
В Луганской и Донбассе за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов. Также уничтожены: восемь танков, девять единиц боевой бронированной техники, пять артиллерийских систем и столько же вражеских автомобилей. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".
- Также российские кафиры продолжают наступать в направлении Барвенкового, Лиманского и Славянска.
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