В Луганской области оккупанты попали в производственный цех "Азот" и по меньшей мере в 30 жилых домов, ранены четыре человека

Об этом информирует глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .

"11 артиллерийских атак по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки. В течение суток ранены четыре жителя области.



Процентов 40 всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк", – пишет Сергей Гайдай.



Кроме этого, значительные обстрелы были в Горной и Попаснянской общинах. Повреждено 11 многоэтажек в разных районах города, в некоторых квартирах возникли пожары.



Оккупанты попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". 14 мая утром по прилету пламени охватил один из производственных цехов.



Ранена женщина в Новодружеске и три жителя Врубовки. В результате авиаударов разрушены два дома в том же Новодружеске, три – в Лисичанске, еще два – в Рубежном.



"Попаснянская и Горная общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевасе, четырех – в Тошковке, пяти – в Золотом, два – в Троицком.



В Комышевасе также попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке", – добавляет глава Луганской ОВА.



В Луганской и Донбассе за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов. Также уничтожены: восемь танков, девять единиц боевой бронированной техники, пять артиллерийских систем и столько же вражеских автомобилей. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Также российские кафиры продолжают наступать в направлении Барвенкового, Лиманского и Славянска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb