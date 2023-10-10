В Луганской области оккупанты планируют разрешить жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

В так называемой ЛНР заявляют, что в октябре там должен начать предоставление услуг новый оператор мобильной связи, чтобы у жителей был выбор.

Правда, глава ОВА подчеркивает, что выбор снова будет не у всех. По его словам, оператор заработает в Луганске, Алчевске, Перевальске, Сорокино.

Между тем, на захваченных Россией с 2022 года территориях устанавливают проводную связь. Также останется без изменений запрет на предоставление услуги мобильного Интернета.

"Не все просто и со стационарным интернетом – захватчики собираются разрешить доступ к Wi-Fi только после идентификации личности", – добавляет Лисогор.

Кроме того, он отмечает, что между Новопсковом и Старобельском оккупанты останавливают транспортные средства и тщательно проверяют пассажиров. Мужчинам призывного возраста вручают повестки.