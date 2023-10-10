В Луганской области оккупанты планируют разрешить жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности, - ОВА
Оккупационные "власти" захваченных в 2022 году населенных пунктов Луганской области не отменяют запрет для жителей на использование мобильного интернета, а доступ к Wi-Fi собирается разрешать только после идентификации личности
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
В так называемой ЛНР заявляют, что в октябре там должен начать предоставление услуг новый оператор мобильной связи, чтобы у жителей был выбор.
Правда, глава ОВА подчеркивает, что выбор снова будет не у всех. По его словам, оператор заработает в Луганске, Алчевске, Перевальске, Сорокино.
Между тем, на захваченных Россией с 2022 года территориях устанавливают проводную связь. Также останется без изменений запрет на предоставление услуги мобильного Интернета.
"Не все просто и со стационарным интернетом – захватчики собираются разрешить доступ к Wi-Fi только после идентификации личности", – добавляет Лисогор.
Кроме того, он отмечает, что между Новопсковом и Старобельском оккупанты останавливают транспортные средства и тщательно проверяют пассажиров. Мужчинам призывного возраста вручают повестки.
- Накануне стало известно, что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без отключивших захватчики мобильной связи и интернета. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить.
- Оккупационные власти в Луганской области заявили, что отказалась включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях якобы по соображениям безопасности.
- Впоследствии глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ВОТ накануне начала отопительного сезона, отметив, что у жителей до сих пор не восстановлено водо- и светоснабжение.
- Также сообщалось , что на многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развешали предупреждение, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал". А в Северодонецке оккупанты предлагают местным на замену мобильной связи устанавливать стационарные телефоны.
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