В Луганской области оккупанты планируют размещать боекомплекты в детсадах и школах, ведь ВСУ уничтожают их казармы
В Луганской области россияне приостановили наступление, планируют размещать боекомплекты в детсадах, школах, ведь ВСУ уничтожают их боеприпасы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .
"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет. Орки приостановили свои наступления из-за уничтожения складов боеприпасов и казарм украинскими военными. рашисты планируют размещать боекомплекты в детских садах и школах", - подчеркнул он.
В скором времени Луганская ОВА по всей Украине откроет центры для переселенцев из Луганской области. Также заработают горячие линии общин области. Переселенцы, которые имели статус внутренне перемещенных людей еще до 24 февраля, будут иметь приоритет при получении жилья.
- 8 июля украинские защитникиуничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
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