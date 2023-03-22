В Луганской области оккупанты планируют привлечь всех местных мужчин к мобилизационным учениям, - Маляр
На временно оккупированных территориях Луганщины армия РФ объявила очередной этап масштабной военной военной подготовки в период мобилизационных учений
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию", - пишет Маляр.
Сообщается, что в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое и Новопсков Луганской области рашисты объявили очередной этап масштабной военной подготовки оккупационных войск с проведением в весенне-летний период мобилизационных учений.
К участию в мобилизационных мероприятиях Россия планирует призвать всех местных мужчин призывного возраста, в том числе получивших гражданство РФ или ЛНР.
"Мужчины осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной выучки, увольняются с работы и меняют место жительства", - добавила Маляр.
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