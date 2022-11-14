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В Луганской области оккупанты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей, - Генштаб

14 ноября, 2022 понедельник
19:14
война с Россией

На временно оккупированной Луганщине рашисты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного в глубь захваченных территорий

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное", - пишет прессслужба.

Сообщается, что мирное население планируют переселить в глубь временно оккупированных территорий.

Также российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе запустили пропагандистский телеканал, который впоследствии заработает круглосуточно.

"Оккупационные власти, вместо обеспечения минимальных бытовых потребностей населения, осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды. Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца", - разъяснили в Генштабе.

  • 10 октября Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, сообщил, что противник подтягивает личный состав и тяжелую технику, также подрывает мосты и проходит все вокруг.
  • Депутат Харьковского горсовета Андрей Иванов рассказал, что мобилизованных россиян перебрасывают на временно оккупированные территории Луганщины и Донетчины, чтобы сдержать наступление ВСУ.
  • Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
  • Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области еженедельно умирает около 150 человек. В целом смертность выросла в четыре-пять раз.

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Мариуполь
Луганщина
военные силы Украины
Северодонецк
Донетчина
оккупированные территории
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