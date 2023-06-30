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В Луганской области оккупанты ограбили роддом и устроили в нем полевой госпиталь, - Генштаб

30 июня, 2023 пятница
19:58
Война с Россией

В Луганской области российские захватчики вывезли мебель из роддома, а саму территорию обустроили под полевой госпиталь

Об этом в вечерней сводке 30 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.

Так, в населенном пункте Новопсков Луганской области россияне загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

За сутки Россия нанесла 8 ракетных и 34 авиаудара и совершила 40 обстрелов из РСЗО

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 4 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БПЛА "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области.

Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 10 из 13 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

В течение суток враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак погибли и ранены мирные люди, повреждены более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Среди них Красные Лозы Черниговской области; Барановка и Свобода Сумской области; Уды, Гатище, Огурцово и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка в Харьковской области.

На Лиманском направлении нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Раздолевка, Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Среди них Очеретино, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города.

Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковиевку, Благодатное, Угледар, Новоукраинку, Шахтерское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

ВСУ поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян

Силы обороны в сутки нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 боеприпаса, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.

Россияне убивают друг-друга

Отмечается, что в населенном пункте Сергеевка Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до 10 военнослужащих противника на минах.

Их установила предварительная ротация россиян.

  • Несмотря на потери, российские захватчики за прошедшие сутки безуспешно пытались наступать на четырех направлениях фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском.
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