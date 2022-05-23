Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмме.

Оккупанты 7 мая обстреляли из артиллерии Привиль, в результате чего с минно-взрывной травмой в Днепропетровскую областную детскую больницу привезли 11-летнюю девочку. В течение двух недель медики пытались ее спасти, но 22 мая ребенок погиб.

"Вчера также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд. Обстрел этого жилого квартала был очень плотным - повреждены сразу четыре дома. Всего в городе зафиксированы разрушения в 13 домах. Мощные удары неоднократно выдерживали Новодружеск" , - подчеркнул Сергей Гайдай.

В сутки россияне обстреляли более 70 домов. Кроме указанных ранее, они попали в 13 домов в Золотом, четыре – в Почечном, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горном. В Северодонецке оккупанты повредили пять многоэтажек и торговые площади рынка. Ранение получил пожилой мужчина, которого полицейские вовремя привезли в больницу.

Во время наступления на Северодонецк россияне вели боевые действия в районах Пурдовки и Александровки, штурмовали Тошковку. ВСУ отразили 11 вражеских атак, уничтожили шесть танков, 10 единиц боевой бронированной техники и шесть – автомобильной. Подразделения ПВО сбили беспилотник "Орлан-10" и самолет "Су-25".

Украинские защитники раз разрушили понтонную переправу россиян через Северский Донец.

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