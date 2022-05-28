В Луганской области оккупанты обстреляли 45 домов, повредили мост и отступили возле Северодонецка
В Луганской области 27 мая россияне обстреляли 45 домов, повредили мост между Северодонецком и Лисичанском и отошли из-за значительных потерь
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмме.
"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды - очень сильно, кое-где начинались уличные бои", - отметил он.
Россияне обстреляли мост между Лисичанском и Северодонецком. В Северодонецке повреждено 14 многоэтажек и очень пострадал поселок Синецкий.
В Горном повреждено девять домов, в Золотом и Лисичанске – по четыре, во Врубовке – 12, в Ореховом – два.
"В целом, за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10"", - заметил Сергей Гайдай.
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