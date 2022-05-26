В Луганской области оккупанты обстреляли 27 домов и убили троих гражданских за сутки
В Луганской области 25 мая оккупанты обстреляли 27 домов, предприятие, центр гумпомощи, ЦНАП и дом культуры и убили трех человек
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Мощный и длительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску 25 мая. Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один - в самом Лисичанске. Зафиксированно попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область", - отметил он.
В частности, разрушены 11 многоэтажек, здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, а также восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске. В Привиле оккупанты уничтожили четыре дома, в Новодружеске и Горном - по два.
"Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка", - заметил Сергей Гайдай. .
В течение 25 мая ВСУ отразили 10 российских атак, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА "Орлан-10".
- 25 мая сообщали, что в Лисичанске погибших хоронят в братской могиле .
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