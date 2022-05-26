Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Мощный и длительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску 25 мая. Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один - в самом Лисичанске. Зафиксированно попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область", - отметил он.

В частности, разрушены 11 многоэтажек, здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, а также восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске. В Привиле оккупанты уничтожили четыре дома, в Новодружеске и Горном - по два.

"Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка", - заметил Сергей Гайдай. .

В течение 25 мая ВСУ отразили 10 российских атак, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА "Орлан-10".

25 мая сообщали, что в Лисичанске погибших хоронят в братской могиле .

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