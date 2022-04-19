В Луганской области оккупанты обстреляли 12 домов и машину, ранен местный житель, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились - разрушены еще шесть домов, по области - 12. Именно столько на Луганщине повреждены или полностью разрушены дома за минувшие сутки", - отметил он.



Больше разрушений претерпела Кременная. Прямые попадания российских снарядов уничтожили в фундамент два дома. Еще в четырех случился пожар. Огонь погасили, но "пригодны ли они (дома, - ред.) для жизни, спорный вопрос".







"Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти - у него многочисленные осколочные ранения", - подчеркнул Сергей Гадай.



Кроме того, 18 апреля в Рубежном разрушили еще два дома, три – в Лисичанске. Возле Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли вовремя отбуксовать его в безопасное место и эвакуировать людей.







Сергей Гайдай отметил, что 18 апреля в Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили семь вражеских атак, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 - автомобильной техники, артиллерийскую систему, а также миномет с расчетом. ПВО ВСУ сбили российский истребитель Су-30 и четыре БПЛА "Орлан-10".

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