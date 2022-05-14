Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова.

"Луганщина осталась без коммуникаций. В населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи", - отметила она.

Кроме того, россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут – единственную, которой можно эвакуировать людей и завозить гумгрузы. Более 40 тыс. жителей остаются в Луганской области. По словам Людмилы Денисовой, каждый раз ситуация усложняется, и область постепенно становится вторым Мариуполем.

"Такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права. Согласно статье 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года запрещено подвергать нападению или уничтожать, выводить или доводить до непригодности ти, необходимые для выживания гражданского населения", - подчеркнула омбудсман.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения РФ в Украину учесть эти военные преступления и преступления против человечности со стороны России.

12 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что по всей Луганщине нет воды и электричества, а россияне воруют газ

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