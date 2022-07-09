Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы", - отметил он.

Оккупанты атакуют по всем направлениям, а там, где им неудобно продвигаться, обстреливают территории на горизонте. По словам главы ОВА, опасность существует повсюду: от Кременной до Попасной.

"Только ночью они нанесли 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов", – подчеркнул Сергей Гайдай.

В течение 8 июля захватчики добились незначительных успехов и продолжают наступать к западу от Лисичанска.

Пока оккупанты не придерживаются объявленной ими же оперативной паузы. Они атакуют и обстреливают территорию так же, как и раньше. Впрочем, ВСУ держат оборону.

8 июля командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько рассказал, что наступление россиян в Донецкой и Луганской области почти остановилось из-за уничтожения складов обеспечения.

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