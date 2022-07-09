В Луганской области оккупанты наступают по всей линии фронта, чтобы прорваться к Донбасу
Оккупанты в ночь на 9 июля обстреляли Луганщину 20 раз и пытаются прорваться к админгранице с Донбасом
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы", - отметил он.
Оккупанты атакуют по всем направлениям, а там, где им неудобно продвигаться, обстреливают территории на горизонте. По словам главы ОВА, опасность существует повсюду: от Кременной до Попасной.
"Только ночью они нанесли 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов", – подчеркнул Сергей Гайдай.
В течение 8 июля захватчики добились незначительных успехов и продолжают наступать к западу от Лисичанска.
Пока оккупанты не придерживаются объявленной ими же оперативной паузы. Они атакуют и обстреливают территорию так же, как и раньше. Впрочем, ВСУ держат оборону.
- 8 июля командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько рассказал, что наступление россиян в Донецкой и Луганской области почти остановилось из-за уничтожения складов обеспечения.
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