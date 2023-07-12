Об этом пишет Луганская областная военная администрация.

Отмечается, что россияне находят новые способы принудительной мобилизации. С 11 июля сотрудники так называемой ГИБДД начали изымать водительские удостоверения у мужчин, не имеющих в военном билете отметки о пребывании на военном учете.

По словам ОВА, пострадали и те, кто просто не имел при себе соответствующих документов. А возврат удостоверения происходит исключительно после явки в военкомат.

Кроме этого, в сообщении говорится, что за время оккупации российские власти фактически не проводили капитальные ремонты объектов критической инфраструктуры. А местные жители Луганской области привыкли получать воду почасово.

"Очередное последствие - прекращение централизованного водоснабжения в ряде городов. Это, в частности, Первомайск, Кадиевка, Ирмино, Алмазная, Брянка, Голубовка, а также прилегающие поселки. Десяткам тысяч семей пообещали, что быстро сделают текущий ремонт аварийных участков водопровода, но населению в июльскую жару от этого не легче. Решать проблему комплексно там не собираются", - говорится в сообщении.